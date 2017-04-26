Vali Işık'tan Muhammed Can'a Kutlama

Amasya Valisi Salih Işık, Adana'daki yurt yangınından etkilenerek geliştirdiği binalarda yangın anında yangın merdiveni kapısının otomatik olarak açıldığı projesiyle Türkiye birincisi olan Amasya Macit Zeren Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Muhammed Can Kaya'yı kutladı.



Başarılı öğrencinin yanı sıra arkadaşı Çağatay Kağan Taşdemir, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu ile Okul Müdürü Ahmet Eren'i makamında kabul eden Vali Işık, 16 yaşındaki Kaya'nın büyük bir başarıya imza attığını söyledi.



Proje hakkında detaylı bilgiler alan Işık, gençlerin bilim ve teknolojinin imkanlarını kullanarak ortaya çıkardıkları bu projelerle kendilerini geliştirdiklerini vurguladı. - AMASYA