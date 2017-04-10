Vali Işık: "Polis Teşkilatı 172 Yıldır Huzur ve Asayişin Teminatı"

Amasya Valisi Salih Işık, Türk Polis Teşkilatının 172 yıldır huzur ve asayişin teminatı olduğunu belirtti.



Teşkilatın 172. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile beraberindeki şube müdürleri ve personeli kabul eden Vali Işık, eğitimli personeli ve hizmet anlayışıyla emniyet teşkilatının halkımızın güvenliğini temin etme noktasında önemli görevler üstlendiğini söyledi.



Işık, "Amasya huzur ve güven ortamının hakim olduğu bir şehrimizdir. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin sağlanması konusunda da polis kardeşlerimiz özveri ile çalışıyorlar. Gece-gündüz demeden bu görevi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindeler. Ben bu duygularla halkımızın huzuru için görev yapan tüm emniyet personelinin Polis Haftası'nı kutlarken tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum" dedi. - AMASYA