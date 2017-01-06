Vali Haktankaçmaz Kaymakam Şahin'i Ziyaret Etti

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin'i ziyaret etti.



Vali Haktankaçmaz, Bahşılı Kaymakamlığına yeni atanan Şahin'i makamında ziyaret etti.



Haktankaçmaz burada yaptığı açıklamada, Şahin'e hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.



Kaymakam Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.