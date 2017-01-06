Vali Güzeloğlu, Kan Bağışında Bulundu

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve kamu kurum personeli, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısı üzerine kan bağışı yaptı.



Vali Güzeloğlu, kamu kurum yöneticileri ve personeli, Valilik Yerleşkesi içerisinde oluşturulan Türk Kızılayı kan bağış noktasında bağışta bulundu.



Güzeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu personeli ve kentteki vatandaşların Türk Kızılayı'nın çağrısı üzerine kan bağışında öncü bir rol oynadığını söyledi.



Türk Kızılayı'nın Türkiye'nin yüz akı kuruluşlarından biri olduğunu ifade eden Güzeloğlu, kuruluşun ulusal ve uluslararası alanda her konuda rol aldığını kaydetti.



Güzeloğlu, Türk Kızılayı'nın zor ve güç zamanda ortaya koyduğu kurumsal başarının birçok hizmetle desteklendiğini dile getirerek, "Bunlardan en önemlisi de kan. Kan, hayat kurtaran ve hayati bir madde. Türk Kızılayı'nın kan stoklarını arttırmak, sıkıntı olan eşiği aşmasını sağlamak ve bir anlamda olabilecek riskleri ortadan kaldırmak için Sayın Genel Başkan Kınık'ın yaptığı çağrıya biz de buradan karşılık veriyoruz. Kısa sürede rekor bir bağışla bu çağrının karşılıksız kalmadığını göstermiş oluyoruz." şeklinde konuştu.