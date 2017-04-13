Vali Güvençer, Zihinsel Engelli Öğrenci ile Bilek Güreşi Yaptı

Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli öğrencileri ziyaret eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, burada kendisini karşılayan zihinsel engelli öğrencilerle bilek güreşine tutuştu.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer, Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli öğrencileri ziyaret etti. Vali Güvençer'in ziyaretinde Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Murat Ceylan, Okul Aile Birliği Başkanı Saadet Şeranoğlu ve veliler katıldı.



Vali Güvençer ve eşi okulun kapısında okul yönetimi ve özel öğrenciler tarafından karşılandı. Vali Güvençer kendisini karşılayan öğrenciler özel olarak ilgilenirken, iki öğrenci Vali Güvençer'in elini sıkıca tutarak bilek güreşi yapmak istedi. Öğrencileri kırmayan Vali Güvençer, onlarla bilek güreşine tutuştu. Ziyarette ilk olarak okul yönetiminden toplantı salonunda bilgi alan Vali Güvençer, sonrasında sınıfları tek tek gezerek öğrencilerin eğitimlerini yerinde inceledi.



Özel öğrencilerden ekonomiye katkı



Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi atölyesinde eğitim gören zihinsel engelliler hem burada sosyal hayata hazırlanıyorlar, hem de ekonomik olarak da katkı sağlıyorlar. Bazı öğrenciler Manisa'daki kurum ve kuruluşlar için galoş imalatı yaparken bazı öğrenciler de serada bitki yetiştiriyor. Okulun atölyesini ve serasını ziyaret eden Vali Güvençer, burada ortaya çıkarılan ürünler hakkında bilgi aldı. Böylesi kurumların sayısının arttırılması gerektiğini belirten Vali Güvençer, kurumda emeği geçenlere teşekkür etti.



Zihinsel engelli öğrencilerin topluma bir emanet olduğunu belirten Vali Güvençer, "Bu çocuklar tabiri caizse öncelikle anne babalarının, mensup oldukları ailelerinin sonrasında da içinde yaşadıkları toplumun güzellikler, hayırlar çeken adeta paratonerleri. Bu da çocuklarımız bir taraftan ailelerinin yükünü hafifletirken öte yandan da olabilecek ölçüde eğitim alıyorlar, rehabilite oluyorlar, sosyal hayata karışıyorlar, kendileriyle ilişkilerini düzenliyorlar. İlk adımlar atılmış durumda. Hatta bu meselede orta seviyeye geldik. Bundan sonra bu kurumların sayısını arttırmak, imkanlarını çoğaltmak, çok daha fazla sayıda engelli özel çocuğumuza ulaşma hedefimiz" diye konuştu. - MANİSA