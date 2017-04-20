Vali Güvençer Okulda Teknoloji Atölyesi Açtı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kudret Demir Ortaokulunda hizmete giren teknoloji atölyesinin açılışını yaptı.



Atölyenin açılışta konuşan Vali Güvençer, "Çocuklarımızın, küçük yaşlardan itibaren kodlama ve yazılım alanlarında eğitim almaya başlamaları çok önemli. Bilim ve teknoloji alanında okullarımızda yapılan bu tür çalışmaların daha yaygın hale getirilmesini önemsiyoruz." dedi.



Güvençer daha sonra açılışını yaptığı Stem & Maker atölyesini gezerek, eğitim gören öğrencilerin robot ve kodlama çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Güvençer, daha sonra Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi'nde açılan kodlama atölyesini ziyaret etti.