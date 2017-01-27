Vali Güvençer Kurum Ziyaretlerine Devam Ediyor

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer kurum ziyaretleri kapsamında Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğünü, Meteoroloji Müdürlüğünü ve Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi aldı.



İlk olarak Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğüne giden Vali Güvençer, Müdür Vekili Zekeriya Çetintaş'ı ziyaret ederek kurumun iş ve işlemleri hakkında bilgi aldı. Kurumda görev yapan personeli de ziyaret eden Vali Güvençer personelden yürüttükleri görevler hakkında bilgi alarak başarılar diledi. Vali Güvençer kurum bünyesindeki laboratuvarı da gezerek incelemede bulundu. Daha sonra Meteoroloji Müdürlüğüne geçen Vali Güvençer burada Müdür Naci Gürbüz'ü ziyaret etti. Manisa'nın geçmiş yıllardaki hava durumu ve bu yıl yaşanan hava durumu hakkında Vali Güvençer'e bilgi veren Gürbüz, önümüzdeki birkaç gün içinde yaşanacak soğuk hava nedeniyle zirai don olayına karşı çiftçilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.



Vali Güvençer, gelişen teknolojinin kullanılması sonucu son yıllarda Meteoroloji Müdürlüğünün en başarılı kurumlardan biri olduğunu ifade ederek isabetli hava tahmin raporlarının hem kurumlar hem de vatandaşlar için büyük önemi olduğunu söyledi. Programlar hazırlanırken hava tahmin raporlarının göz önünde bulundurulduğuna dikkat çeken Vali Güvençer, özellikle olumsuz hava şartları meteorolojik uyarı olarak bildirildiğinde ilgili kurumların vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak, günlük yaşamını kolaylaştırmak için tedbir aldıklarını kaydetti.



Meteoroloji Müdürlüğünün ardından Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali Güvençer burada Müdür Birol Güleç'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı. Personeli de görev yaptıkları birimlerinde ziyaret ederek tanışan Vali Güvençer tüm personele başarılar diledi. - MANİSA