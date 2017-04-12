Vali Güvençer'in Kabulleri

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (ATT) Derneği Başkanı Alime Kocabey ile Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Derneği Başkanı Zekeriya Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikleri Derneği Başkanı Alime Kocabey, derneklerinin 2006 yılında kurulduğunu, genel merkezlerinin İzmir'de olduğunu ve Manisa'da 11 Şubat 2017 yılında il temsilciliği olarak kurulduklarını söyledi.



Dernek üye sayılarının 50'nin üzerinde olduğunu belirten Kocabey, derneklerini tanıtmak, meslektaşlarının ve acil sağlık istasyonlarındaki sorunları anlatmak istediklerini söyledi.



Hizmet içi eğitimlerde, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istediklerini kaydeden Kocabey, bu kapsamda ilk olarak Kızılay'a kan bağışı yaptıklarını, görev şehitleri adına lokma döktürdüklerini, kamu kurum ve kuruluşlarda "Temel Yaşam Desteği" eğitimi verdiklerini dile getirdi.





Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Derneği Başkanı Zekeriya Kaya da, 14 Nisan'daki yeni dernek binası açılışının davetiyesini Vali Güvençer'e verdi.



Ziyaretlerde duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Güvençer de derneklerin başkan ve yöneticilerine başarı diledi.