Vali Güvençer'e Afad'tan Brifing

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.



Müdürlük önünde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen tarafından karşılanan Vali Güvençer, hizmet binasında incelemelerde bulunarak kurum çalışanları ile tanışıp yürüttükleri görevleri hakkında bilgiler aldı.



İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen daha sonra Eğitim Salonunda Vali Güvençer'e slayt eşliğinde kurumun genel durumu, Müdürlüğün afetlere müdahale kapasitesi, Türkiye Afet Müdahale Planı ve afetlerle mücadele kapsamında kurumlar arası koordinasyon durumları hakkında genel brifing verdi. Şen, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında görev yürüttüklerini, nerede ihtiyaç duyulursa koşarak gittiklerini, göreve hazır olmak için tatbikatlara büyük bir önem verdiklerini ifade ederken bu anlamda diğer kurumlar tarafından kendilerinden istenen desteği de verdiklerini kaydetti.



Gediz Ovasında 401 kilometre üzerinde su kanalı ağı olduğunu kaydeden Şen, özellikle yaz aylarında 2 ay süreyle sulama yapılması nedeniyle kırsalda yaşayan vatandaşların zaman zaman serinlemek amacıyla kanallara girdiğini ve sıklıkla boğulma vakaları yaşandığını söyledi. Şen, boğulma vakalarının önüne geçmek için farkındalık oluşturmak amacıyla jandarma ile işbirliği içinde okullarda eğitim verdiklerini ifade etti. Şen, ayrıca yaşlı ve alzheimer hastalarının sıklıkla kayıp vakaları olarak kendilerine bildirildiğini ve arama çalışması yaptıklarını belirtti.



Vali Güvençer, afetin ne zaman geleceğinin bilinemediğini, her türlü afette gerek ihtiyaç duyulacak araç gereç gerekse eğitimli personel olarak planlı bir şekilde 24 saat hazır olmak gerektiğini belirterek, görevini fedakarca yürüten personele teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA