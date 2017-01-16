Vali Güvençer'den Sivil Toplum Kuruluşlarına Ziyaret

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer hafta sonunda sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu.



Vali Güvençer hafta sonunda Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Manisa İl Temsilciliği ile işadamları Tamer Balatlı ve Vecdi Ağırbaşlı'yı ziyaret etti. İlk olarak Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran ve yönetimini ziyaret eden Vali Güvençer kendisine gösterilen yakın ilgi nedeniyle teşekkür etti. Başkan Demran, ziyareti sırasında Vali Güvençer'e oda üyeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vai Güvençer daha sonra Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İsmail Aydın'ı ziyaret etti. Aydın, Vali Güvençer'e Manisa'da faaliyette bulunan amatör spor kulüplerin faaliyetleri, ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi aktardı.



TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Manisa İl Temsilcisi Hakkı Bayraktar ve yönetimini ziyaret etti. Bayraktar, Vali Güvençer'in ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek kendilerine ihtiyaç duyulduğu durumda üyeleriyle birlikte hazır olduklarını belirtti. Gitligil Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Balatlı'yı da ziyaret eden Vali Güvençer, burada Hotel Genel Müdürü Özgür Yılmaz'ın da eşliğinde tarihi dokusu korunarak restore edilen binayı inceledi. Balatlı, otelin tarihi ve restorasyon süreci hakkında Vali Güvençer'e bilgi sundu.



Hafta sonu ziyaret programında işadamı Vecdi Ağırbaşlı'yı da ziyaret eden Vali Güvençer Manisalılardan gördüğü yakın ilgiden memnun olduğunu ifade ederek, yoğun programı arasında her fırsat bulduğunda Manisalılarla birlikte olacağını kaydetti. - MANİSA