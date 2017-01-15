Vali Güvençer'den Kurumlara Ziyaret

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yoğun olarak sürdürdüğü kurum ziyaretleri kapsamında İl Dernekler, İl Göç İdaresi ve Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.



Vali Güvençer'i ziyaretlerinde İl Dernekler Müdürü Tekin Güzel, İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt ve yardımcıları karşıladı. İl Dernekler Müdürü Tekin Güzel Vali Güvençer'in ziyaretinde Manisa'daki dernekler ve kurumun işleyişi hakkında bilgi verdi. Vali Güvençer, burada personeli de ziyaret ederek yürüttükleri görevleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giden Vali Güvençer, Müdür Abdurrahman Şeref Doğramacı'dan kurumun yapısı ve işleyişi hakkında bilgi aldı. Burada iş ve işlemleri için Kuruma gelen yabancılar ile de görüşen Vali Güvençer, personel ile de tanışarak çalışmalarında başarılar diledi.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü de ziyaret etti. Ziyaretinde Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt ve yardımcıları tarafından karşılanan Vali Güvençer Müdür Yavuz Kurt'u makamında ziyaret etti. Daha sonra birimleri gezerek incelemelerde bulunan Vali Güvençer, Müdürlükte görev yapan personelden çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Vali Güvençer Kurumların yapmış oldukları çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek gayretli çalışmalarından dolayı personelini tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA