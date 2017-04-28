Vali Güvençer'den İhlas'a Ziyaret
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Türkiye Gazetesi Manisa Bölge Müdürlüğüne iade-i ziyarette bulundu.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Türkiye Gazetesi Manisa Bölge Müdürlüğüne iade-i ziyarette bulundu.
Ziyarette, Türkiye Gazetesi Manisa Bölge Müdürü Muammer Akman, İhlas Haber Ajansı (İHA) Manisa İl Temsilcisi Önder Aydın ile Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama personeli hazır bulundu. Türkiye Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Güvençer, basının önemini anlatarak, tüm çalışanlara başarılar diledi. Vali Güvençer, "Ziyaretimizde bugünümüzü ve yarınımızı aynı zamanda Manisa'yı konuştuk. Onların tecrübelerinden yararlanmak üzere güzel bir sohbet ettik. Gerçekten çok zor bir görevi ifa ediyorlar. Vatandaşla aramızda adet bir köprü görevi görüyorlar. Kendilerine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum" dedi. Türkiye Gazetesi Manisa Bölge Müdürü Muammer Akman da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - MANİSA