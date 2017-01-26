Vali Güvençer'den Bağyurdu Osb'ye İnceleme Ziyareti

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB)'yi ziyaret ederek fabrikalarda incelemede bulundu.



Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya ve BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın Telseren'in karşıladığı Vali Güvençer'in ziyaretinde Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı ve Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Çetinkaya da yer aldı.



BAYOSB Bölge Müdürü Figen Akdemir'in brifing verdiği ziyarette ayrıca Kemalpaşa'da Tarım ve Sanayi Vadis'inin geliştirilmesi, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliğinin artırılması konuları ele alındı. Ziyarette, BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın Telseren Vali Güvençer'e ziyareti anısına plaket sundu.



Vali Güvençer daha sonra metal geri dönüşümü için presler, makaslar, kırıcılar ve talaş işleme makinaları üreten, tüm faaliyetini metal geri dönüşümü alanında gerçekleştiren Birim Makina Sanayi fabrikasında inceleme yaptı. - MANİSA