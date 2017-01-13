Vali Güngör Azim Tuna'nın Suruç Ziyareti

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Suruç Kaymakamlığına atanan Ferhat Sinanoğlu'nu ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.



Suruç ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla da görüşen Vali Tuna'ya, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'da eşlik etti. Vali Tuna, Suruç Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı görevlerini yürüten Sinanoğlu'nu, hem hayırlı olsun demek, hem de ilçenin durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için ziyaret ettiklerini belirterek, "Şuanda devam eden hizmetler var. Burada Büyükşehir ve Haliliye Belediyemizin yaptığı katkılar bizim için çok anlamlı. Bu vesileyle kendilerine de teşekkür ediyoruz. Mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanarak, eğitimden sağlığa birçok hizmeti koordineli bir şekilde sürdürerek vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında yapılan çalışmalar var. Bunları değerlendireceğiz. Suruç ilçemizin özellikle nitelikli eleman konusunda desteklenmesi gerektiğinin farkındayız. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2017'de daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyoruz. Burada kamu görevi yapan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyor, aileleriyle birlikte sağlık ve afiyet içerisinde bir hayat geçirmelerini diliyoruz. Bu vesileyle Suruç'ta yaşayan bütün vatandaşlarımıza da sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz. Onların derdi bizim derdimiz. Meselelerin birçoğuna vakıfız. Takip ediliyor. Sayın Bakanımızdan, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza kadar herkes elinden geldiğince Şanlıurfa'nın marka şehir olması için çalışıyor" diye konuştu.



Kaymakam Ferhat Sinanoğlu'da, Vali Tuna ve Başkan Demirkol'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA