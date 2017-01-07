Vali Gül, Yaralı Uzman Çavuşu Ziyaret Etti

Sivas Valisi Davut Gül, Fırat Kalkanı Harekatında yaralanan Uzman Çavuş İlhan Çakmak'ı ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamada, Vali Gül İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ile Fırat Kalkanı Harekatında yaralanan Uzman Çavuş İlhan Çakmak'ı merkeze bağlı Çongar köyünde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.



Şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Gül, "Kapılarımız sizlere 24 saat açık. Gazimize Allah'tan şifa diliyorum. Vatan için göğsünü siper eden kahraman gazilerimize her zaman minnettarız. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşanan kahramanlık destanlarını asla unutmayacağız." diye konuştu.