Vali Gül'ün Hayırsever Aileye Ziyareti

Vali Davut Gül, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) ev bağışı yapan aileye teşekkür ziyaretinde bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, kısa bir süre önce kent merkezinde bulunan evlerini SYDV'ye bağışlayan Kadir Gültekin'i evinde ziyaret etti.



Yardımlarından dolayı Gültekin ailesine teşekkür ederek, teşekkür belgesi veren Gül, "Hayır yapmak istediğiniz zaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın akla gelmesi bizleri memnun etti. Sizlerin nezdine bu hayırların düzenli kullanılacağı yönünde bir kanaat ve inanç var. Hiç gözünüz arkada kalmasın. Emanetinizi sizin dediğiniz gibi değerlendireceğiz." dedi.