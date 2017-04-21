Vali Gül Sergi Açtı

Vali Davut Gül, İl Sağlık Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret ederek küçük öğrencilerin hazırladığı sergiyi açtı.



Gül, açılış öncesinde ilk olarak öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriyi izledi.



Kreş ve Gündüz Bakım Evi Müdürü Esra Yıldırım'dan bilgi alan Gül, daha sonra öğrencilerin yapmış olduğu çeşitli resim ve maketlerden oluşan serginin açılışını yaptı.



Gül, açılışın ardında sergiyi ve kreşi gezdi.



Açılışa Vali Gül'ün eşi Gülden Gül, Sağlık Müdürü Adil Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da katıldı.