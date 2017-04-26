Vali Gül Öğrencilerle Buluştu

Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İmam Hatipliler Derneği Öncü Gençlik Grubunun organize ettiği programda konuşan Gül, kentte devam eden eğitim yatırımlarının toplam miktarının 193 milyon lira olduğunu belirtti.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın özel gayretiyle 2017 yılında kente 103 milyon lira yatırım yapılacağını aktaran Gül, "Bu geçmiş yıllardaki yatırımın 3-4 katı. Bu şu anlama geliyor, okullarımızdaki fiziksel eksikleri belirli bir takvim içerisinde gidereceğiz ama önceliğimiz ikili eğitim yapan okullarımız var bunu tekli eğitime geçirmek istiyoruz. Kaynaklarımızın büyük bir çoğunluğunu buna harcıyoruz." ifadesini kullandı.



Bir öğrencinin Sivasspor hakkındaki görüşünü sorması üzerine Vali Gül, şunları kaydetti:



"Sivasspor iyi gidiyor, inşallah da Süper Lig'e çıkacak. Geçtiğimiz haftalarda maalesef birçok fırsatı geri teptik. Son 4-5 haftayı iyi değerlendirseydik şuan hiçbir derdimiz olmazdı. Sivasspor'a Sivaslılar sahip çıkacak, şehir, kulübü sahiplenecek. Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor maçında 25 bin kişi vardı. Süper Lig'e çıkacak takımın böyle bir taraftar grubu olması lazım. Cuma günü yapılacak maçta stadyumu tıklım tıklım doldurmamız gerekiyor. Sivasspor, Sivas'ın en değerli markası. El birliği ile destek vereceğiz, dua edeceğiz."