Vali Gül, Öğrencileri Misafir Etti

Sivas Valisi Davut Gül, Turizm Haftası dolayısıyla Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu'ndan gelen öğrencilerini misafir etti.



Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'nın davetlisi olarak kente gelen öğrencilerle bir araya gelen Vali Gül, Sivas'ı tanımanın ve tanıtmanın önemine değinerek, düzenlenen etkinlikten dolayı oda başkanı Beşir Köksal'a teşekkür etti.



Turizm Haftası dolayısıyla her yıl farklı ilçe ya da köyden bir okulun Sivas'a gelerek tarihi ve turistik yerleri gezmesinin ilerleyen dönemde de faydaları olacağını söyleyen Gül, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Ziyarette öğrenciler Vali Gül'e çeşitli sorular yöneltti. Program öğrencilerin valiliği gezmesi ve hediye takdimi ile sona erdi. - SİVAS