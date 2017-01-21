Vali Gül, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Sivas Valiliği il Mahalli İdareler Müdürlüğünün düzenlediği 4. muhtarlar toplantısı yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, Sıcak Çermik Kaplıcalarında bir otelde gerçekleşen toplantıya Vali Davut Gül, İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata ve muhtarlar katıldı.



Muhtarlar toplantısının amacının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu belirten vali Gül, "Sivas, her geçen gün gelişiyor. Geçmiş yıllardan çok daha iyi konumdayız. Köylerdeki fiziki altyapılarda belli bir seviyeye ulaştı. Bu yıl köylerimizde daha çok hizmet götüreceğiz. Özellikle parke, asfalt, çocuk parkı ve spor alanları yapmak için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.



Eğitim hizmetlerinde değinen Vali Gül, şunları kaydetti:



"İlçe merkezi ve köylerde okul ihtiyacı tespit edilen bölgelere yeni okullar yapılacak.Ülkemiz dünden daha güçlü ve kararlı. Aziz milletimizde bu kararlılık ve mücadeleye en büyük desteği vermekte. Farklılıklarımız bizim en büyük zenginliğimiz. Muhtarlarımızda vatandaşımıza en iyi hizmeti götürebilmek için çalışmakta. Ben sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum, daha önce ifade ettiğim gibi kapımız sizlere 24 saat açık."