Vali Gül'e Öğrenciler Valilik Maketi Hediye Etti

Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Kılıç ve beraberindeki öğrenciler, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek, sistem analizi ve tasarım dersinde yaptıkları valilik maketini hediye etti.



Ziyarette konuşan Kılıç, öğrencilerin sistem analizi ve tasarım dersinde valilik maketi yaptıklarını ve bunu da takdim etmek istediklerini söyledi. Sivas'taki bazı tarihi eserlerin maketini yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini dile getiren Kılıç, tarihi değerlere verdiği önemden dolayı Vali Gül'e teşekkür etti.



Vali Davut Gül de Sivas'ın eski çağlardan günümüze tarihi değeri olan önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Tarihi eserlerimize sahip çıkıp restorasyonlarını gerçekleştiriyor, ışıklandırmalarını yapıyoruz. Sizlerin de başta valilik maketi olmak üzere tarihi değerlerimizin maketlerini ele alarak derslerinizde işlemiş olmanız memnuniyet verici. Tarih ve kültür kenti ilimizde el sanatlarına önem veriyor ve bu konuda yapılan çalışmaları da destekliyoruz." ifadelerini kullandı. - SİVAS