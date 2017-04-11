Vali Gül'den Kent Konseyi'ne Ziyaret

Sivas Valisi Davut Gül, Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce ve Yönetim Kurulu üyelerini Abdiağa Konağı'nda ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve üyelerle Sivas'ta yürütülen yatırımlar ve geleceğe yönelik planlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Sivas'a yapılacak yatırımlarda ve şehrin gelişmesinde ortak akıl ile hareket etmenin büyük faydalar sağlayacağını aktaran Gül, Sivas'taki her sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin yer aldığı kent konseyinin çok önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.



Ortak paydanın Sivas olduğunu vurgulayan Gül, yapılacak hizmetlerin de istişare edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Konsey Başkanı Serdar İnce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, kenti ilgilendiren yatırımları yakından takip ettiklerini, önerilerde bulunduklarını birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.