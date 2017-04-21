Vali Gül'den İlkokul Öğrencilerine '18 Yaş' Öğüdü

SİVAS Valisi Davut Gül, 23 Nisan nedeniyle kendisini makamında ziyaret eden ilkokul çocuklarına, son anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşının 18'e indiğini hatırlatarak, "O sorumluluğa hazır olmanız, kendinizi iyi yetiştirmeniz lazım" dedi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sivas Valisi Davut Gül, Gazi Paşa İlkokulu öğrencilerini Valilik içerisindeki Muammer Bey salonunda kabul etti. Çocukların 23 Nisan bayramını kutlayan Vali Gül, "23 Nisan egemenliğin millete verildiği ve o günden beri de devam eden bir süreç. Biliyorsunuz 23 Nisan TBMM'nin ilk toplanması, kuruluşudur. Orada şu anda da zaman zaman seçimlerimiz oluyor. Bu seçimlerimizde bizler kendi temsilcilerimizi seçiyoruz. Bunu meclise götürüyoruz. ve bizim seçtiğimiz temsilciler bizim adımıza karar veriyor. Son yapılan anayasa değişikliği ile artık milletvekili seçilme yaşı 18'e düştü. Dolayısıyla ileride eğer milletimiz seçerse sizlerin de 18 yaşına geldiğinde meclise girme şansınız var" dedi. Öğrencilerin şimdiden bu sorumluluğa hazır olması gerektiğini belirten Vali Gül, şöyle konuştu:



"Kendinizi iyi yetiştirmeniz lazım. Öğretmenlerinizin size olan tavsiyeleri, onların verdiği ödevleri yapmanız lazım. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler ne kadar iyi yetişirseniz milletimiz, devletimiz o kadar güvende olmuş olur. Annelerinizin, babalarınızın yapamadıklarını sizlerin yapabileceğine inanıyorum. Bizler de büyükleriniz olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Size rehberlik edeceğiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz."



Vali Gül, ayrıca öğrencilerin okullarıyla ilgili isteklerini de dinledi.



- Sivas