Vali Gül'den Hızal'a Ziyaret

Vali Davut Gül, bir süre önce rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal'ı ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Gül, ziyarette Hızal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Hızal'a, geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, "Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve başkanımızın her zaman yanındayız. Onlara kapımız hep açıktır. Tedavi sürecinde yapılabilecek her türlü konuda destek olmaya hazırız. Tekrar geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Hızal da ziyaretten dolayı Gül'e teşekkür ederek sağlık durumunun iyiye gittiğini ve kısa sürede taburcu olacağını belirtti.