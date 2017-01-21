Vali Erin ve İl Protokolü Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Adıyaman merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek toplantı düzenledi.



Türkiye Petrolleri toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanvekili Muhittin Büyük, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcıları Murat Süzen, Yusuf Özdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, MÜSİAD Başkanı Şerif Yıldırım, kurum amirleri ile Adıyaman merkezdeki 33 mahalle muhtarı katıldı.



Toplantıda muhtarlarla güvenlik, eğitim, sağlık, ve alt yapı hizmetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



Vali Abdullah Erin, halkın sorunlarını yetkili mercilere en iyi muhtarların taşıyabileceğini belirten konuşmasında, "İlimizi daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için yerel idareler, STK'lar, muhtarlar ve vatandaşlarımızla birlikte hareket ederek toplumun bütün kesimlerine kulak vermeye çalışıyoruz. Bu görüşmeler sonucunda vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda büyük bir gemi olarak nitelendirdiğimiz kamu idaresine yön vermeye ve rota belirlemeye çalışıyoruz. Bu toplantılarla Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasında vatandaşlarımızla birlikte toplumun ileri gelenlerinin de görüşlerini alarak katılımlarını sağlıyoruz" dedi.



Daha önce il merkezine bağlı köy muhtarlarıyla 5'er kişilik gruplar halinde bir araya gelerek kırsal kesimin sorunlarını dinlediklerini ve bu taleplerin tamamını kayıt altına aldıklarını dile getiren Vali Abdullah Erin, "Bugünde mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek muhtarlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Muhtarlarımız tarafından dile getirilen talepleri hızlı bir şekilde projelendirerek imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmaları başlatacağız. 15 Temmuz darbe girişimi sürecindeki duruşları, devletine ve milletine bağlılıklarından ve desteklerinden dolayı muhtarlarımıza teşekkür ederim. Gösterdiğiniz şanlı direnişten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sizler bizim gözümüz, kulağımız ve halka uzanan elimizsiniz. Bizlerin mahallelerdeki herkesi tek tek tanıma şansı yok. Bunları en iyi bilen sizlersiniz. Muhtarlarımızın görev bölgelerine dışarıdan gelebilecek bir tehdit ve tehlikenin önceden önlenmesi için herhangi bir şüpheli durumun tespiti halinde gerekli duyarlılığı göstermeleri ve durumun derhal güvenlik birimlerine intikali büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından mahalle muhtarları söz alarak, mahallelerinde yaşanan sıkıntıları, sorunları ve talepleri konunun muhatabı kurum amirlerine ileterek çözüm yolları arandı. Vali Erin, muhtarların aktardığı sorunların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. - ADIYAMAN