Vali Erin Vatandaşların Sorununu Dinledi

Adıyaman'da göreve geldiği günden bu yana esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeyi gelenek haline getiren Vali Abdullah Erin, yoğun iş temposu arasında vatandaşlara da makam kapısını açarak istek ve taleplerini dinliyor.



Vali Abdullah Erin başkanlığında Özel Kalem Müdürlüğünün koordine ettiği halk günü toplantısına Vali Yardımcıları Murat Süzen, Onur Kökçü ve bazı kurum amirleri de hazır bulundu.



Makam odasının kapısını halka açarak vatandaşların karşılaştıkları problemleri tek tek dinleyen Vali Abdullah Erin, sorun ve talepleri not aldırarak, çözüme yönelik gerekli çalışmaların yapılması için de ilgili kurum amirlerine talimat verdi.



Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede her vatandaş Vali Abdullah Erin'le birebir görüşerek, sorunlarını doğrudan aktarma imkanı buldu.



Makam kapısını ve gönlünü halka açan Vali Abdullah Erin'e teşekkür eden vatandaşlar, devletin şefkatli elini ve güler yüzünü hissetmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.



Toplantıda vatandaşların talep ve isteklerini büyük bir dikkatle dinleyerek not alan Vali Erin, imkanların el verdiği ölçüde sorunların çözüleceğini kaydetti. - ADIYAMAN