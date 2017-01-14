Vali Erin Öğrenci Yurdunu İnceledi

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve Müdür Yardımcısı Kazım Çoban ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılarak hazineye devredilen Fetullahçı Terör Örgütü

Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ait özel öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Erin, daha önce Altınşehir Mahallesi'nde öğrenci yurdu olarak faaliyette bulunan ve 15

Temmuz'daki darbe girişinden sonra kapatılarak mülkiyeti maliye hazinesine geçen

öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.



250 kişilik öğrenci yurdunu yeniden dizayn ederek bu milletin evlatları için hazır

hale getireceklerini ifade eden Vali Erin şunları kaydetti:



"Bu binayla ilgili nasıl bir planlama

yapacağımızı arkadaşlarımızla oturup değerlendireceğiz. Mülkiyeti devletimize geçen bu bina, bundan sonra gerçek sahibinde yani milletin hizmetinde olacaktır.



İlimizde daha önce

kapatılarak milletin emrine verilen okullara 15 Temmuz işgal girişimine karşı verdiğimiz

istiklal mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin isimlerini vermiştik. Bu

binamızda da bundan böyle inşallah milli ve manevi değerlere bağlı, yüreği vatan ve millet sevgisi için

atan Asım'ın nesli çocuklar ve gençler yetiştirilecektir."