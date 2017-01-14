Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve Müdür Yardımcısı Kazım Çoban ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılarak hazineye devredilen Fetullahçı Terör Örgütü
Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ait özel öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Erin, daha önce Altınşehir Mahallesi'nde öğrenci yurdu olarak faaliyette bulunan ve 15
Temmuz'daki darbe girişinden sonra kapatılarak mülkiyeti maliye hazinesine geçen
öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.
250 kişilik öğrenci yurdunu yeniden dizayn ederek bu milletin evlatları için hazır
hale getireceklerini ifade eden Vali Erin şunları kaydetti:
"Bu binayla ilgili nasıl bir planlama
yapacağımızı arkadaşlarımızla oturup değerlendireceğiz. Mülkiyeti devletimize geçen bu bina, bundan sonra gerçek sahibinde yani milletin hizmetinde olacaktır.
İlimizde daha önce
kapatılarak milletin emrine verilen okullara 15 Temmuz işgal girişimine karşı verdiğimiz
istiklal mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin isimlerini vermiştik. Bu
binamızda da bundan böyle inşallah milli ve manevi değerlere bağlı, yüreği vatan ve millet sevgisi için
atan Asım'ın nesli çocuklar ve gençler yetiştirilecektir."
Vali Erin Öğrenci Yurdunu İnceledi
Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve Müdür Yardımcısı Kazım Çoban ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılarak hazineye devredilen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ait...
Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve Müdür Yardımcısı Kazım Çoban ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılarak hazineye devredilen Fetullahçı Terör Örgütü