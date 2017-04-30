Vali Erin'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



Vali Abdullah Erin mesajında, ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçilerimizin alın terinin çok önemli olduğunu kaydetti.



Vali Erin açıklamasında, "En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur.



Bu bağlamda, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. 1 Mayıs'ın büyük ve güçlü Türkiye idealimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını ve kutlamaların dostluk, dayanışma ve bayram havası içinde geçmesini temenni ediyor, bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN