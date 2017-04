Vali Erin, Halkla Buluşarak Sorunları Dinledi

Adıyaman'a atandığı günde bu yana her fırsatta vatandaşlarla biraraya gelen Vali Abdullah Erin, 'Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.



İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde Vali Abdullah Erin Başkanlığında düzenlenen 'Halk Günü' toplantısında vatandaşlar sorunlarını iletti.



Katılımın yoğun olduğu halk günü toplantısında bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, "Halk Günü adı altında vatandaşlarımızın talep, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla buna benzer toplantıları bundan sonra aylık olarak her mahallede düzenli olarak yapacağız. Bu toplantılarla amacımız, vatandaşlarımızın isteklerini birinci ağızdan dinleyerek, onlarla dertleşmek, sorunların çözüme kavuşturulması, varsa eksikliklerin giderilmesidir. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözüldüğünü gördükçe bizlerde sorumluluk makamında bulunan insanlar olarak mutlu oluyoruz. Bütün çalışmalarımızı vatandaş odaklı hizmet ekseninde yürütüyoruz. İlin yöneticileri olarak yaptığımız tüm yatırım ve çalışmalarda devletimizin sıcaklığını vatandaşlarımıza mutlaka hissettiriyoruz. Klasik kamu yönetimi anlayışını bir tarafa bırakarak, vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında sadece Valilik değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerini düşeni yapması büyük önem arz ediyor. Bundan sonra vatandaşlarımız bize değil, biz vatandaşlarımızın ayağına gideceğiz. Mesaimizin birçoğunu vatandaşlarımızın problemini çözmek için harcıyor ve varsa problemleri birlikte çözüyoruz" dedi.



Yapılan konuşmanın ardından toplantıya katılan vatandaşlara ve muhtarlara tek tek söz verilerek, sorun ve talepler dinlenildi. Vatandaşların ve muhtarların sorunlarına yakın ilgi gösterilerek, dile getirilen sorunların bir an önce çözüme ulaştırılması için kamu kurum ve kuruluş amirlerine talimat verildi.



Toplantıya, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Vali Yardımcıları Murat Süzen, Onur Kökçü, Yusuf Özdemir, Ayhan Akpay, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Davut Kulalar, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN