Vali Erin'den 23 Nisan Kutlaması

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.



Vali Erin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Aziz milletimiz için tarihi bir değer taşıyan 23 Nisan, milli birlik ve beraberliğin en güzel örneği olan Kurtuluş Savaşı sonrasında, millet iradesinin vücut bulduğu ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olup, aynı zamanda dünya çocuklarına armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşımaktadır. Cumhuriyetimizin temeli ve milli egemenliğimizin sembolü olan gazi meclisimizi 15 Temmuz'da bombalamak suretiyle milletimizin özgür ve hür yaşama iradesini hedef alan alçak darbe teşebbüsüne karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletimizle birlikte verdiği mücadele hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir anlayışının en güzel göstergesi ve ezelden ebede esareti hiçbir zaman kabul etmeyen milletimizin demokrasisine olan bağlılığın en büyük örneğidir. Bu duygularla, milli iradenin hakim olduğu bu anlamlı günde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatan uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - ADIYAMAN