Vali Erin: "Basın En Yakın Çalışma Arkadaşlarımızdır"

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve yönetimi Türkiye'nin içinde bulunduğu çatışmalı süreçten ve şehitler haberlerinden ötürü bu yıl 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününde herhangi bir şekilde etkinlik yapmayacaklarını belirterek, Vali Abdullah Erin'e ziyarette bulundu.



Gerçekleşen ziyarette başsağlığı mesajlarını ileterek, şehitler için bu yıl 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününde mevlid-i şerif programı yapmayı düşündüklerini belirten AGAD Başkanı İbrahim Aslan, "AGAD olarak her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde düzenlediğimiz programları güvenlik güçlerimizin şehit olmasından ötürü iptal ettik. Almış olduğumuz bu kararı Valimiz Abdullah Erin'le paylaşmak üzere kendilerine bir ziyaret gerçekleştirdik. 10 Ocak tarihinde güvenlik güçlerimiz için mevlid-i şerif okutacağız. Bilindiği gibi 7 Haziran seçimlerinden bu yana ülkemizde huzuru bozmak isteyen bazı derin güçler hain saldırılarına devam etmektedirler. Ancak bu halk 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere ve onların üst akıllarına gerekli dersi verdi. Darbeyle başarılı olamayan bu güçler bu ise ülkemizde güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yönelik alçakça saldırılarını sürdürmektedirler.



Bizler AGAD olarak devletimizin terörle mücadele konusunda kararlılıkla terörün son bulduğu ana kadar operasyonların devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Terörün son bulması halinde ülkemizde ve bölgemizde yatırımlar artacağı gibi işsizlik konusunda da önemli gelişmeler sağlanacaktır. Ülkemizin dünya nezdinde başarı sağlamamasını isteyen derin güçler ve Avrupa'daki siyasiler hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamayacaklardır. Bizler bu günlerde yaşanan bu acı günlerin son bulacağından eminiz. Önemli olan birlik ve beraber içinde kalabilmemizdir" dedi.



Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve yönetiminin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Dayanışma içerisinde olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz el ele vererek, Bize yaşatılan bu sıkıntılardan ötürü terörle mücadele de kararlılığımız devam edecek. Halkımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde de devletinin yanında oldu ve darbecilere gerekli dersi verdi. Bizleri güzel günler bekliyor. Bütün tartışmaların bir yana bırakılması için dayanışma içerisinde olunması gerekir. Bu süreçte birbirimize destek olmamız gerekir. Böylelikle birimize güç ve destek vermemiz lazım. Bu toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye taşımak için birliktelik içerisinde olacağız. AGAD'ın 10 Ocak tarihinde yapacağı mevlid-i şerif programını önemsediğimiz gibi İbrahim Aslan ve yönetimini tebrik ediyorum. Bizler hakka ve hukuka uygun olanı yapmaya çalışıyoruz. Milletimize ve Adıyaman'a fayda getireceğiz. Mesaimizi memleketin temel meselelerine odaklanmamız gerektiği gibi mesaimizi bu şekilde harcayacağız. Yaşanan son olaylardan sonra terör ve terör olaylarının içyüzü anlaşılmış oluyor. Ayrıca terör örgütlerinin birilerinin maşası olduğu da ortaya açıkmış oldu. Eskisine oranla çok iyi bir yerdeyiz. PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin vatandaşlarımızın üzerine yaptıkları saldırıları gördüğümüz gibi bu saldırılar elbette ki son bulacaktır. Terör saldırılarının son bulması halinde ülke olarak çok iyi bir yerde olacağız. Terörü destekleyen, destek verenler bir güçlerde gerçekleri çok iyi biliyor. Son günlerde güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yönelik yapılan hain saldırıları hep birlikte yaşadık. Onların neleri hesapladıklarını çok iyi biliyoruz. Bu olayları yapanlar birilerinin beslediği örgütlerdir" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN