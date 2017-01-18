Vali Elban, Pazaryeri İlçesindeki Muhtarlarla Buluştu

Bilecik Valisi Süleyman Elban, Pazaryeri ilçesi köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.



Vali Elban, Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Bilecik'e atandıktan sonra mümkün olduğunca ilçeleri ve köyleri ziyaret ederek, sorunları, ihtiyaçları yerinde görmek ve karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunmak istediğini ifade etti. Muhtarların istek ve taleplerini ilettiği toplantıya, Vali Yardımcısı ve Kaymakam Vekili Halil İbrahim Acır, İl Mahalli İdareler Müdürü Hakkı Elmas ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. - BİLECİK