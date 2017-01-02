Vali Elban Kimlik Kartı Müracaatında Bulundu

Vali Süleyman Elban, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ve bazı pilot illerde uygulamaya konulan "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı" Projesi kapsamında başvuruda bulundu.



Vali Elban, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ile birlikte İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaretinde, müracaatları alınmaya başlanan yeni kimlik kartları ile ilgili bilgi alarak, kimlik kartı müracaatı gerçekleştirdi.



Bugünden itibaren yeni kimlik kartlarıyla ilgili müracaatların merkez ve ilçe nüfus müdürlüklerinde alınmaya başlandığını belirten Vali Elban, şunları kaydetti:



"Proje ile ilgili tüm teknik çalışmalar tamamlanmıştır. Vatandaşlarımız nüfus müdürlüklerine giderek yeni kimlik kartı başvurusunda bulunabilirler. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahiptir. Uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik ögelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecektir."



Vali Elban, yeni kimlik alımı için gerekli olan parmak izinin sisteme yüklenmesinin ardından diğer işlemleri yerine getirdi.



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Birgül Gündüz, mevcut nüfus cüzdanlarının yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerliliğini koruduğunu anlatarak, kimlik kartının yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese PTT aracılığıyla gönderileceğini bildirdi.