Bilecik Valisi Süleyman Elban başkanlığında belediye başkanları istişare toplantısı yapıldı.
Aylık olarak düzenlenen ve ev sahipliğini Vezirhan Belediyesinin yaptığı toplantıda konuşan Vali Elban, "Yapılan değerlendirmeler ışığında, ilimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini isabetli bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Yatırımları ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda hep birlikte yapacağız. İlimizin faydasına olabilecek çalışmaları ve hizmetleri değerlendiriyoruz. Amacımız insana hizmet etmek." dedi.
Vali Elban ve belediye başkanları, İstanbul, İzmir ve Şırnak'taki terör saldırılarını kınayarak, şehitlere ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.
Toplantıda, Bilecik ve ilçelerinde kış mevsimi nedeniyle sürücülerin, vatandaşların ve öğrencilerin mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları da değerlendirildi.
Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı ve Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ile belde belediye başkanları katıldı.
Vali Elban, Belediye Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
Bilecik Valisi Süleyman Elban başkanlığında belediye başkanları istişare toplantısı yapıldı.
Bilecik Valisi Süleyman Elban başkanlığında belediye başkanları istişare toplantısı yapıldı.