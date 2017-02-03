Vali Elban'a Ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.



Elban, ziyarette yaptığı konuşmada, kentin tarihi, sosyal ve ekonomik yapısı ile doğal güzelliklerini anlattı.



Keleş de tecrübelerinden her zaman yararlandıkları Elban'ın Bilecik'e güzel hizmetlerde bulunacağına inandığını belirtti.



Elban, Keleş'e "Ertuğrul Gazi börkü" ile "Kayı bayrağı" hediye etti.



Daha sonra Keleş ve beraberindekiler, Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti.