Vali Doğanay, Şampiyon Halk Oyunları Ekibini Kabul Etti

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen halk oyunları yarışmasında birinci olan olan Artvin Halk Oyunları Ekibini kabul etti.



Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Atabarı 08 Halk Oyunları Kulübü Başkanı Hüseyin Er, Başkan Yardımcısı Nurettin Albayrak, Halk Oyunları Artvin Temsilcisi Şeref Öngüner ile ekibin eğitmenleri Rana Kanbur, Murat Altıntaş ile Vali Doğanay'ı makamında ziyaret ederek, faaliyetleri ve başarıları hakkında bilgi verdi.



Artvin'in halk oyunlarındaki başarıyla her zaman övgü ve gururla anıldığını belirten Doğanay, bugüne kadar Türkiye şampiyonu olan ve ülke genelinde Artvin'i başarıyla temsil eden, derece alan ekibi, eğitmen, yöneticilerini, Artvin halkı adına tebrik etti.



Erkan Yazan ise Artvin'in geçmişten günümüze dek halk oyunları yarışmalarında birinciliklerinin bulunduğunu ve birçok kez çeşitli dallarda Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.



Yazan, Artvin halk oyunları ekiplerinin yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde son 5 yıldır Türkiye şampiyonu olduğunu da kaydetti.



Yazan, Artvin halk oyunları ekiplerine gösterdiği maddi ve manevi katkılardan dolayı Vali Doğanay'a teşekkür ederek, plaket takdim etti.