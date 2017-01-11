Vali Doğanay, İl Genel Meclisi Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Artvin Valisi Ömer Doğanay, İl Genel Meclisi üyeleriyle yemekte bir araya geldi.



Artvin Öğretmenevi'nde düzenlenen yemeğe, Vali Doğanay'ın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu, Vali Yardımcısı Önder Coşğun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ile üyeler katıldı.



Doğanay, burada yaptığı konuşmada, İl Genel Meclisi üyelerinin halkın oylarıyla seçilmiş kişiler olduğunu söyledi.



Mülki idare olarak İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte çalışacaklarını belirten Doğanay, "Hangi siyasi partiden seçilmiş olursanız olun, vatandaşa hizmet odaklı çalışmalısınız. İlimizi başta eğitim ve turizm olmak üzere her alanda geliştirmeye ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bizler mülkiye olarak, sizler halkın temsilcileri olarak el ele verip çok çalışmalıyız." dedi.



KÖYDES projesinin köylere hayat verdiğini ve köylülerin yaşam standartlarını yükselttiğini, Artvin'e hayat verdiğini ifade eden Vali Doğanay, KÖYDES projesi kapsamında 2005 yılından bugüne kadar il genelinde 2 bin 436 projenin hayata geçirildiğini kaydetti.



Vali Doğanay, kırsal altyapı yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 2005 yılında uygulamaya alınan KÖYDES projesi kapsamında 2005-2016 döneminde Artvin'e tahsis edilen 225 milyon 308 bin 94 liralık ödeneğin yüzde 76'sının köy yolları, yüzde 22'sinin içme suyu ve diğer altyapı hizmetleri olmak üzere toplam 2 bin 436 projenin uygulamaya alınarak başarıyla tamamlandığını söyledi.



İl Özel İdaresi ve KÖYDES projesi kapsamında hizmetlere devam edileceğini de belirten Vali Doğanay, toplumun memnuniyetini artırıcı ve sorunlara dönük projelerin üretilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.