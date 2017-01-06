Kars Valisi Vali Rahmi Doğan, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Vali Doğan, "İzmir'in Bayraklı İlcesi Adliye Sarayı girişinde canlı bombayı fark edip, daha fazla masum insanın hayatını kaybetmesini engelleyen kahraman polisimiz Fethi Sekin ve bu Terör saldırısında hayatını kaybeden İzmir Adliyesi personelimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim" dedi. - KARS
Vali Doğan, İzmir'deki Terör Saldırısını Kınadı
Kars Valisi Vali Rahmi Doğan, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Kars Valisi Vali Rahmi Doğan, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads