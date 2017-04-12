Vali Doğan Çıldır'da Kütük Ev Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Vali Rahmi Doğan, Çıldır Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla Valilikçe Çıldır Gölü kenarı yapılan ve montaj çalışmaları devam eden Kütük Ev'de incelemelerde bulundu.



Özel İdare Genel Sekreteri Erdinç Dolu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Arpaçay Kaymakamı Onur Şatıroğlu, SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu ve yüklenici firma yetkililerinin de hazır bulunduğu hazır bulunduğu Çıldır'da Doğan, yapılan çalışmalar hakkında firma yetkilisinden bilgiler aldı.



Çıldır Gölü üzerinde yapılan Kütük Ev'in tamamlandığında turizme kazandırılacağını ifade eden Vali Rahmi Doğan, Çıldır Gölü'nü turizme kazandıracaklarını belirtti.



Vali Rahmi Doğan ve beraberindekiler yapımı devam eden Kütük Evi gezdi. Doğan, daha sonra Çıldır'dan ayrıldı. - KARS