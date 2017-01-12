Vali'den Yaban Hayvanlarının Beslenmesi İçin Talimat

Vali Necati Şentürk, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmasında beslenme güçlüğü çeken yaban hayvanları için yiyecek verilmesi talimatını verdi.



Zorlu kış şartları nedeni yaban hayvanlarının beslenmesi için talimat veren Vali Necati Şentürk, "Soğuktan etkilenenler sadece insanlar değildir, doğada yaşayan hayvanların da beslenmeye ihtiyacı vardır. Bu soğuk kış günlerinde hayvanları da düşünmemiz gerekiyor."dedi.



Yaban hayvanlarının gıdaya ulaşmakta zorlandığını ifade eden Vali Necati Şentürk, "Doğadaki hayvanlar zor şartlarda yaşıyor, gıdaya erişemiyorlar. İl Özel İdaresi olarak, yaban hayvanları için doğaya çeşitli gıdalar bırakıyoruz. Kırşehir Belediyesi, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili kamu kuruluşlarımız bu konuda gösterdikleri hassasiyeti arttırmalıdır. Ayrıca, ilimizdeki sivil toplum kuruluşları da bu konuya destek versinler." diye konuştu. - KIRŞEHİR