Vali Demirtaş'tan Müftü Çınar'a Ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Müftüsü Hasan Çınar'a iadei ziyarette bulundu.



Ziyarette Vali Mahmut Demirtaş, İl Müftüsü Hasan Çınar'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.



İl Müftüsü Hasan Çınar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Adana'ya ve Adanalılara iyi hizmetler vermek için çalışacağını belirtti. - ADANA