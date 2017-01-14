Vali Demirtaş: "Müftülük, Din, Devlet ve Millete Hizmettir"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan yeni atamalar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizliği görevini yürütmekteyken Adana İl Müftüsü olarak atanan Hasan Çınar, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.



Yeni atamalar kapsamında Adana İl Müftülüğü görevini yürütmekteyken Çanakkale İl Müftülüğüne tayin olan İl Müftüsü Arif Gökce ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'a ziyarette bulunan Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, önceliklerinin vaaz ve irşat hizmeti olacağını söyledi.



Adana'ya ve ülkeye güzel bir şekilde dini hizmeti sunmaya çalışacaklarını belirten Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, "Ülkemizin önemli illerinden biri olan Adana'ya hizmet edecek olmaktan son derece mutluyum. Allah utandırmasın" dedi.



Çanakkale İl Müftülüğüne atanan İl Müftüsü Arif Gökce ise, görev süresi boyunca Adana'ya gece gündüz demeden hizmet etmeye çalıştığını dile getirerek, "Adana'da görev yaptığım süre boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugünden sonrada Çanakkale'ye hizmet etmek nasip oldu. Adana'da çok güzel dostluklarla ayrılıyorum. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Vali Demirtaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eski Adana İl Müftüsü Arif Gökce'ye yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı takdir ettiğini, yeni atanan Adana İl Müftüsü Hasan Çınar'a da yeni görevinde başarılar dileyip, "Bu hizmet din, devlet ve millete hizmettir. Çok önemli bir dini görevi yerine getirmektesiniz. Adana'da vatandaşlarımıza hep birlikte hizmet etmek için varız. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ADANA