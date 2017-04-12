Vali Demirtaş'ın Eşi Beyhan Demirtaş Şehit Ailelerinin Yanında

Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, şehit aileleri ile tedavisi süren Gazi Enes Keklik'i evlerinde ziyaret etti.



Şehit annesi Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi Eski Başkanı Melahat Ongun, şehit eşleri Sevgi Özen, Erinç Altınalan ve Hava Bardakcı ile Hakkari'de meydana gelen çatışmada yaralanan ve tedavisi Ankara GATA hastanesinde dönüşümlü olarak devam eden gazi Enes Keklik'i evlerinde ziyaret etti.



Şehit yakınlarına hal ve hatırlarını soran Beyhan Demirtaş, milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehitlerin anne, baba, eş, çocuk ve yakanlarının daima yanlarında olduklarını vurguladı.



Devletin ve milletin her ferdinin şehit ve gaziler ile ailelerine daima şükran ve minnet duyduğunu ifade eden Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, ülkenin huzur ve güvenliğine kast etmeye çalışan hain odakların emellerine asla ulaşamayacağını sözlerine ekledi.



Şehit yakınları ve tedavisi devam eden gazi Enes Keklik ise "Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun" vurgusu yaptı ve Beyhan Demirtaş'a hem ziyaretinden hem de şehit yakınlarına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. - ADANA