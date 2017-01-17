Vali Demirtaş'ın Eşi Beyhan Demirtaş Şehit Ailelerinin Yanında

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.



Ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamak yolunda şehit olan Sezgin Kardeşler, Şahin Altmış, Hacı Canan Coşkun, Ali Öztaş, İslam Akyüz ve Adem Oğuz'un ailelerini ziyaret eden Beyhan Demirtaş, milletin tüm fertlerinin şehitlere minnettar olduğunu söyledi.



Ziyaretleri sırasında şehit aileleri ve yakınlarının hal ve hatırlarını soran ve taleplerini dinleyen Beyhan Demirtaş, şehit ailelerinin sıkıntılarının çözümlenmesi konusunda daima yanlarında olacaklarını ifade etti.



Şehit aileleri ise yaptıkları açıklamalarda, "Vatan sağolsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" mesajları verdi ve ziyaretinden dolayı Beyhan Demirtaş'a teşekkür etti. - ADANA