Vali Demirtaş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden Brifing Aldı

Vali Mahmut Demirtaş, Adana'da faaliyet gösteren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı tarım kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelerek, faaliyetleri hakkında brifing aldı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Et Kombinası, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım Hizmet İçi Eğitim Merkezi, Veteriner Kontrol Enstitüsü, Tarım İşletmeleri, Gıda Kontrol Laboratuvar ile Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, kurumların faaliyet alanları, uyguladıkları ve devam eden projeleri, sorunları ve çözüm önerileri hakkında slayt sunumları eşliğinde bilgi aldı.



Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı açıklamada, verimli topraklara sahip olan Çukurova'nın en önemli ve büyük illerinden biri olan Adana'da, gıda, tarım ve hayvancılık konularındaki çalışmaların önemine işaret etti.



Yüksek potansiyele sahip tarımsal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, tarımsal üretim değerinin arttırılması amacıyla, yüksek katma değerli ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.



Kurumların çalışmalarını bu amaç doğrultusunda yürütmeleri gerektiğini dile getiren Vali Demirtaş, "Beklentimiz, Adana'nın tarım konusunda Türkiye ekonomisine en üst seviyede katkı sunan bir il haline gelmesini sağlamaktır" dedi. - ADANA