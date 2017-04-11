Vali Demirtaş: "Fiziki Mekanların İyileştirilmesiyle Eğitim Kalitesi Artar"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Okullarımızın fiziki yapısını ne kadar kaliteli ve donanımlı yaparsak inanıyorum ki; geleceğimiz bir o kadar daha aydınlık olacaktır" dedi.



Vali Demirtaş, beraberinde Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ile birlikte Doğankent Mahallesi'nde incelemede bulundu, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Orta Okulu'nu ziyaret etti.



Demirtaş, okul idarecilerinden bölgenin eğitim-öğretimi hakkında bilgi alarak sınıfları gezip, öğrenciler ile bir süre sohbet etti.



Eğitimde alınan noktaya işaret eden Vali Demirtaş, "Hükümetimizin son dönemde eğitime büyük yatırımlar yapmıştır. Ancak bu konuda alınacak daha çok yolumuz var. Yakın zamana kadar bir sınıfta 60-70 öğrenci eğitim alırken hamdolsun bugün bu sayı 20'li, 30'lu sayılara kadar düştü. Bunun yanında okullarımızda bilgi teknolojileri sınıfları oluşturduk. Okullarımızın fiziki yapısını ne kadar kaliteli ve donanımlı yaparsak inanıyorum ki; geleceğimiz bir o kadar daha aydınlık olacaktır" dedi.



Vali Demirtaş, okul yapımı konusunda en büyük sorunun arsa olduğunu dile getirerek, bazı bölgelerde arsa bulmakta zorluklar yaşandığını, arsa sorunu çözülmesi halinde eğitimde çok daha iyi noktalarda olunacağını ifade etti.



Mahalledeki vatandaşlar ve öğrenciler ile de bir süre sohbet eden Vali Mahmut Demirtaş'ın ziyareti, bölgede gıda sektöründe hizmet veren bir işletmede incelemede bulunmasıyla son buldu. - ADANA