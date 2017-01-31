Vali Demirtaş, Esnafı Ziyaret Etti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karaisalı ilçesinde esnafı ziyaret etti.



Vali Demirtaş, Kaymakam Tolga Polat'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.



Ardından esnafları ziyaret eden Demirtaş, "hayırlı işler" temennisinde bulunarak, esnafın sorunlarını ve isteklerini dinledi.



Daha sonra bir kahvehaneye giden Demirtaş, vatandaşlarla çay içip sorularını dinledi, notlar aldırdı.