Vali Demirtaş Eğitim Yatırımlarını Gezdi
Vali Mahmut Demirtaş, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde i·nşaatı devam eden ve yeni yapılacak okul alanlarında i·ncelemede bulundu.
Vali Mahmut Demirtaş, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde i·nşaatı devam eden ve yeni yapılacak okul alanlarında i·ncelemede bulundu.
İlk olarak Turhan Cemal Beriker Bulvarı civarında bulunan Şehit Bora Süelkan Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarını gezen Vali Mahmut Demirtaş, bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan yeni okul yapılacak alan ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.
Daha sonra Yüreğir ilçesine geçen Vali Demirtaş, Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yüreğir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemede bulunarak, bölgede inşaatı devam eden ve yeni yapılacak okul alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Demirtaş, en büyük yatırımın eğitime olduğunu ifade etti.
Öğrencilerin daha modern ve donanımlı okullarda eğitim almaları konusunda bölgenin ihtiyacına uygun yeni okullar yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demirtaş, "Yeni yapılacak olan okulların bölgeye çok önemli katkıları olacak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha donanımlı olmaları konusunda onları hazırlayacak olan eğitim yuvalarımızı bilgi teknolojileri ile donatacağımız, yeni okullarımızı çok yakında bölgemize kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.