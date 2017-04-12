Vali Demirtaş, Adana'nın Tarihi Tepebağ Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın tarihi kent dokusunu bünyesinde barındıran Tepebağ bölgesinde çeşitli incelemelerde bulundu.



Vali Mahmut Demirtaş'a Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı katkılarıyla kamulaştırılan alanları ve Tepebağ Ortaokulu'nun restorasyonuyla ilgili, inceleme gezisi sırasında hazır bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari'den bölgede yapılan düzenlemeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Binlerce yıl öncesinin izlerini taşıyan Tepebağ Höyüğü'nün en iyi şekilde değerlendirilmesinin ve günümüze kadar ulaşan tarihi yapıların geleceğe aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Vali Demirtaş, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, bölgenin turizme kazandırılması için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye kararlı olduklarını söyledi.



Vali Demirtaş, Tarihi Tepebağ Evlerinin restore edilerek, daha işlevsel hale getirilmesi konusundaki çalışmaların da sürdüğünü ifade ederek, "Tepebağ höyüğünün ve evlerin restore edilmesi sonucunda bu alan, ilimiz turizmi açısından bir cazibe merkezi haline gelecektir. Amacımız, Adana'nın tarihiyle bugünü arasında köprü kurulacağı nostaljik bir bölge oluşturmak. Vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin dinleneceği, gezeceği, tarihi dokuyu hissedeceği, huzur bulacağı bir bölge oluşturmaktır" dedi.



Adana'nın tanıtımının yanı sıra kültürel değerlerini ön plana çıkarmaya ve turizme kazandırmaya yönelik tüm çalışmaların büyük önem arz ettiğini kaydeden Vali Demirtaş, bu konuda emek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.



Vali Mahmut Demirtaş, incelemeleri sırasında çevredeki esnafları da ziyaret edip, sohbet ederek, bereketli kazançlar diledi. - ADANA