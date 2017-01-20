Vali Dağlı, "Karne Kişilik ve Zekanın Göstergesi Değildir"

Vali Zülkif Dağlı, 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle yayınladığı mesajında öğrenci, öğretmen ve velilere seslendi.



Düzce'de 300 okulda 68 bin 954 öğrencinin karne aldığını dile getiren Dağlı, "Yorucu bir yarı dönem geçiren, geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi



Öğrencilere seslenen Vali Dağlı karnenin zekayı kategorize eden bir gösterge olmadığına dikkat çekerek "Birinci dönem çalışmalarınızın karşılığı olan karnelerinizi aldınız. Karnelerini alan bütün öğrencileri gayretlerinden dolayı kutluyor, karnenizdeki notlar ne olursa olsun, umudunuzu, cesaretinizi, çalıştığınız takdirde başarılı olacağınıza dair inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi hep diri tutmanızı diliyorum. Karne; eğitim-öğretim ortamlarında bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri bildirimidir. Kat'i suretle kişiliğinizi, zekanızı kategorize eden bir gösterge değildir. Zayıf ve güçlü yönlerinizi analiz etmeniz, eğer varsa eksikliklerinizi fark etmeniz ve bir dahaki dönem için tedbirler almanız adına bir imkandır" dedi.



"Karnedeki not eğitimdeki çabayı gösterir"



Velilere de tavsiyelerde bulunan Vali Dağlı, yarıyıl tatilinin kaliteli zaman geçirmek için bir fırsat olduğunu belirterek "Çocuklarımızın sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel potansiyellerinin karnelere sığmayacak kadar zenginliğe sahip olduğunu unutmamalıyız. Karne, çocuğunuzun ne kadar zeki olup olmadığının bir göstergesi değildir. Çocuğun, eğitim dönemi boyunca öğretilen konuları ne kadar öğrenip, öğrenemediğini gösterir. Karnelerde yer alan notlar yalnız öğrencilerin durumunu değil, genel olarak hepimizin eğitimdeki çabalarını gösterir.



Yarıyıl tatili, ailece kaliteli zaman geçirmek için önemli bir fırsattır. Tüm aile bireyleri ile yapılacak geziler, aktiviteler, akrabalar ile görüşmeler çocuğun motivasyonunu arttıracaktır. Çocuğunuza özel zamanlar oluşturmak, anne baba olarak çocuğunuz ile kurduğunuz bağı geliştirecek ve özgüveninde olumlu etkilerin görülmesine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Öğretmenler kaşif olmalı"



"Öğretmenlerin cevheri otaya çıkartmada ve işlemede bir kaşif olmalıdır" diyen Vali Dağlı sözlerine şöyle devam etti: "Çocuğun yetişmesinde sırayla, Anne; evladın edep ve terbiyedeki göstergesi, Baba; çocuğun eğitimiyle yakından ilgilenen, hedefini tayin etmesinde yardımcı olan desteği, Toplum; sevgide saygıda, ilimde, dürüstlükte, terbiyede eksikliklerini gideren yardımcısı, Öğretmenler; cevheri otaya çıkartmada ve işlemede bir kaşif olmalıdır. Bu cevherleri vatanına, milletine ve devletine sadık, aklı hür, vicdanı hür bireyler olarak yetiştirmek için göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyor, bütün öğretmen ve öğrencilerimize aileleriyle birlikte huzur dolu bir yarıyıl tatili diliyorum." - DÜZCE